Владелец танкера "Делфи", который перевернулся возле берегов Одессы, связался с местной властью и пообещал поднять судно до конца 2019 года. Об этом сообщил и.о. начальника Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" Денис Карпов, как передает "Думская".

29 ноября от владельца танкера получили письмо, в котором он сказал, что сможет убрать танкер с пляжа собственными силами до конца 2019-го года. Сейчас судно принадлежит компании "Фактор групп лимитед", которая формально находится в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы. До этого директором и владельцем был одессит Михашонок Владимир Валерьевич.

Напомним, 27 ноября и. о. начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов заявил, что специалисты приступили к установке боновых заграждений вокруг танкера.

Ранее "Страна" сообщала, что на танкере "Делфи" рассказали, почему не подавали сигнал SOS.

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