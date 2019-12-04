С первым снегом в Украину пришел сезон гриппа и ОРВИ - только в столице зарегистрировали около 11 тысяч больных за неделю, 40 тысяч украинцев вакцинировались против гриппа с начала эпидсезона.

Мы собрали всю информацию о том, чем опасен грипп в этом году, в чем его отличие от ОРВИ, сколько стоит экспресс-тест на грипп в столичных аптеках и как не заболеть смертельной болезнью.

Каким будет грипп 2019?

По данным Всемирной организации здоровья, грипп в Украине на рубеже 2019-2020 годов будет преобладать из трех основных штаммов гриппа и одного дополнительного. Им можно заразиться от инфицированного человека при кашле, чихании, через поручни в автобусе, ручки дверей, кнопки лифта, перила метро, бумажные деньги и рукопожатия.

По данным Минздрава, в этом году 6,7 миллионов украинцев могут заболеть гриппом. Расскажем об особенностях и главных симптомах каждого:

H1N1 - наиболее распространенный тип гриппа, вызывающий эпидемии и пандемии. Вспышки этого инфекционного острого респираторного заболевания чаще всего бывают осенью и зимой. Клинические симптомы варьируются от озноба, головной и мышечной боли до лихорадки и кашля, боли в горле, насморка, тахикардии и слабости. В некоторых случаях болезнь сопровождается тошнотой, рвотой или диареей.

A/Kansas (H3N2) или гонконгский грипп - развивается резко, а температура и кашель держатся больше 14 дней. Тип вируса малоизучен. Симптомы заболевания - озноб, слезоточение, снижение аппетита, внезапная температура до 39-40 градусов, боль в голове и горле, суставная и мышечная боль, сухой кашель, головная боль, насморк и тяжелое недомогание. Гонконгский грипп особенно опасен детям до 2 лет и пожилым людям.

В/Colorado и B/Phuket - это разновидность гриппа может привести к менее тяжелым последствиям, однако иногда переноситься заболевшими чрезвычайно тяжело. Он встречается исключительно у человека и не вызывает пандемий.

Что делать если у меня грипп?

Незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением. Грипп от ОРВИ отличается резким началом болезни, высокой температурой - от 38 градусов и выше, острой ломотой в теле, головной болью, на третий день болезни может присоединиться нехарактерный симптом для простуды (дискомфорт в глазах, кашель с болью в спине, боль в горле, светобоязнь).

При первом подозрении на грипп - лучше остаться дома, не ходить на торжества, в школу и туда, где есть скопление людей. Врачу следует сообщить о своих симптомах и следовать его указаниям. По дороге в больницу, в общественном транспорте, магазине или дома с родными - прикрывайте нос и рот и пользуйтесь сменными платками. Больше отдыхайте и пейте больше жидкости, в частности - горячий травяной чай с медом и лимоном.

Разница между гриппом и ОРВИ. Фото: moz.gov.ua

В последнее время у населения особым спросом пользуется экспресс-тест на грипп. Его еще называют цито-тест. Средняя цена в аптеках Киева - около 300 грн (стоимость отличается в зависимости от страны-производителя и аптечной сети). Выявить простуда у вас или грипп предлагают, взяв мазок из носа.

Как не заболеть гриппом?