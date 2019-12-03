В Instagram телеведущей Леси Никитюк появились ее снимки в коротком розовом платье. На них она сидит на спинке дивана в ярко-розовом мини-платье и туфлях-лодочках.

Такой ультракороткий наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру Леси - длинные ноги и грудь. Дополнила кокетливый образ Никитюк собранными в хвост-мальвинку волосами и ярким макияжем. В описании к фото указан хэштег #samaшила, намекающий, что это платье, возможно, она шила самостоятельно: "Оцените платье от 1-10".

"Ляля", "Какие ножки", "Звезда", "Эх, какая сочная клубничка", - пишут в комментариях к фото.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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