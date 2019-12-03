Киевляне боятся маньяка, которого почему-то отпускает полиция и не принимает психиатрическая больница. Об этом в Facebook сообщила жительница квартала в районе КПИ Анна Атаманюк.

Она выложила фотографию мужчины, который вечером в неосвещенном переулке бежал за ней с ножом.

Фото: Facebook/Анюта Атаманюк

"Это Метрофан Андрей (так он представился), сегодня в 21.20 на Полевой (район КПИ) возле моего дома в переулке где нет освещения я его встретила, он бежал за мной с ножом, до меня бежал за мужчиной но споткнулся и упал, мужчина пожалел его и не вызвав полицию отпустил", - написала девушка.

Она сообщила, что днем ранее маньяка уже забирала полиция, его отвезли в психиатрическую больницу, но его, по всей видимости, отпустили из-за жалости.

"Мы же с несколькими жильцами соседних домов (и с мужчиной который его ранее пожалел) вызвали полицию и пишем заявление" - добавила Анна.

Но у людей большие сомнения, что он понесёт наказание, так как, по словам девушки, полицейские их отговаривали от написания заявления.

"Говорят что нам придется ходить по судам и по полициям, а это хлопотно и т.д.", - написала Анна.

Скриншот: Facebook/Анюта Атаманюк

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