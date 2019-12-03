Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн" (USS Abraham Lincoln) вышла на патрулирование в акваторию Персидского залива с базы 5-го флота США в Бахрейне.

Об этом передает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на данные международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Известно, что в состав группы также вошли ракетный крейсер Leyte Gulf ("Залив Лейте"), ракетные эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Nitze ("Нитце") и Mason ("Мэйсон").

Сообщается, что на борту авианосца 70 самолетов и вертолетов, среди них 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet.

Как сообщала "Страна", на юге Ирана нашли новое месторождение нефти, запасы которого оцениваются в 50 млрд баррелей. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что эта находка может увеличить запасы страны на треть.

Напомним, что министры государств, которые являются участниками Организации стран, экспортирующих нефть (ОПЕК), полагают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончен.