Недалеко от столицы Великобритании Лондона машина врезалась в группу людей, которые находились рядом со школой. Погиб 12-летний мальчик, кроме него еще пять человек пострадали. Полиция задержала 51-летнего мужчину и подозревает его в покушении. Полиция начала расследование по подозрению в предумышленном убийстве. Об этом сообщает ВВС.

По словам пострадавших, водитель набрал скорость и специально выехал на тротуар. Другие пострадавшие - двое 15-летних подростков, 13-летний мальчик, 16-летняя девочка и женщина 53 лет. Сейчас угрозы их жизни нет.

Полиция выпустила ориентировку на автомобиль Ford KA серебристого цвета. Представитель полиции графства Эссекс, к которому формально относится лондонский пригород Дебден, сказал, что водитель не остановился, врезавшись в людей. Погибший мальчик был учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд, подтвердила главный учитель школы Хелен Гаскойн. Там же учатся пострадавшие дети.

Сыщик из отдела тяжких преступлений полиции Кента и Эссекса Роб Кирби назвал случай шокирующим и обратился к водителям, которые могли быть рядом, попросив у них записи с автомобильных камер.

"Я хотел бы поблагодарить людей, которые звонили нам, предоставляя информацию, которые говорили с полицейскими, а также тех, кто оказал необходимую медицинскую помощь на месте. Мы ищем серебристый Ford KA с вмятинами на передней части", - добавил он.

Уиллингейл-Роуд, где находится школа, перекрыта полицией.

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