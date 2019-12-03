Во вторник, 3 декабря, в парламенте Украины на пленарном заседании могут завершить рассмотрение поправок законопроекта №2116 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" и рассмотреть ряд других вопросов.

Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованном пресс-службой Верховной Рады.

Первым вопросом во вторник запланировано продолжение рассмотрения во втором чтении законопроекта №2116 по совершенствованию деятельности ГБР. Народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту. В частности, народные депутаты должны принять поправку под номером 318, которая предусматривает обеспечение непрерывности расследования дел Евромайдана.

Кроме того, парламентарии должны принять проекты постановлений №2506 и №2507, которые предусматривают досрочное прекращение полномочий народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера. Как известно, Кубраков был назначен на должность главы Укравтодора, а Кучер - председателем Харьковской областной государственной администрации.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроекта №0963 "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных", который был принят в первом чтении еще Верховной Радой VIII созыва.

Также депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. Он предусматривает порядок проведения следственных действий над нардепами после отмены депутатской неприкосновенности.

Во втором чтении запланировано рассмотрение президентского законопроекта №2300 по либерализации деятельности в сфере производства этилового спирта.

Кроме того, для повторного рассмотрения с предложениями президента запланирован закон №1231 "О верификации и мониторинге государственных выплат".

В первом чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты 1209 и 1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.

Для включения в повестку дня и принятия решения предусмотрен проект постановления №2327 "О Заявлении Верховной Рады Украины "Относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретении полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

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