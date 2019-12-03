Стало известно, кто из профессоров права выступит на слушаниях по делу импичмента Трампа
Глава юридического Комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер объявил список ученых, которые специализируются на американском конституционном праве и которые дадут показания на слушаниях по импичменту. Об этом сообщает издание Politico.
От демократов выступят профессор из Гарвардского университета - Ной Фельдман, из Стэнфордской школы юриспруденции - Памела Карлан, из университета Северной Каролины - Майкл Герхардт.
Республиканцы в качестве свидетеля вызовут профессора права Джонатана Турли из университета Джорджа Вашингтона. Ученый много писал о расследовании по импичменту Трампа.
Начало слушаний назначено на 4 декабря - после поступления материалов из Комитета по вопросам разведки. Юридический Комитет должен решить, рекомендовать ли Палате представителей рассмотрение соответствующих статей обвинения для объявления импичмента.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп хочет обратиться в Верховный суд США, что бы остановить импичмент.
Также мы рассказывали, что американский президент проигнорирует слушания по импичменту в Конгрессе 4 декабря.