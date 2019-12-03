Глава юридического Комитета Палаты представителей США Джерролд Надлер объявил список ученых, которые специализируются на американском конституционном праве и которые дадут показания на слушаниях по импичменту. Об этом сообщает издание Politico.

От демократов выступят профессор из Гарвардского университета - Ной Фельдман, из Стэнфордской школы юриспруденции - Памела Карлан, из университета Северной Каролины - Майкл Герхардт.

Республиканцы в качестве свидетеля вызовут профессора права Джонатана Турли из университета Джорджа Вашингтона. Ученый много писал о расследовании по импичменту Трампа.

Начало слушаний назначено на 4 декабря - после поступления материалов из Комитета по вопросам разведки. Юридический Комитет должен решить, рекомендовать ли Палате представителей рассмотрение соответствующих статей обвинения для объявления импичмента.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп хочет обратиться в Верховный суд США, что бы остановить импичмент.

Также мы рассказывали, что американский президент проигнорирует слушания по импичменту в Конгрессе 4 декабря.