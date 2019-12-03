Вечером в понедельник, 2 декабря в Закарпатской области вблизи от села Ганьковица прямо во время движения загорелась фура. Пожар произошел, когда фура ехала по трассе Киев-Чоп, об этом сообщает местный портал "Mukachevo".

Очевидцы ЧП говорят, что у грузовика полностью сгорела кабина. Сейчас нет деталей о пострадавших, подробности инцидента выясняют компетентные органы.

Видео: YouTube/Mukachevo Net

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепропетровской области в городе Кривой рог утром в понедельник 2 декабря, произошло ЧП. Тут вспыхнул и сгорел практически дотла пассажирский троллейбус.

Также мы рассказывали о том, что в Запорожье при пожаре погибли пожилая женщина и ребенок - бабушка с ее внучкой, а также пострадал мужчина.