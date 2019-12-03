Министры государств, которые являются участниками Организации стран, экспортирующих нефть (ОПЕК), полагают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончен.

На встрече, которая пройдет на этой неделе министры обсудят повышение уровня добычи, а не сокращение. Они уверены в том, что темпы добычи нефти в США резко замедлятся в следующем году. Об этом сообщает Bloomberg.

В соответствии с прогнозами министерства энергетики США на 2019-2020 годы, в США может заметно снизиться рост добычи сланцевой нефти, которая стала одной из причин перенасыщения мирового рынка нефти и падения цен в 2018 году. По мнению экспертов министерства, если в 2018 году добыча сланцевой нефти в США увеличилась на 1,6 млн баррелей в день, то в этом году рост замедлится до 1,1 млн баррелей в день, а в 2020 году - составит до 0,8 млн баррелей в день.

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