Встреча в "Нормандском формате" предусматривает отступления от графика после протокольной части переговоров. Об этом в эфире "Свободы слова" заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

"Мы не будем делать одной вещи - мы не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление того, что президент Зеленский договаривается о чем-то с Путиным за спиной наших союзников, а также за спиной украинского народа", - сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли частная встреча Путина и Зеленского.

Видео: Телеканал ICTV

По словам Кулебы, потребность в диалоге с Путиным "может возникнуть очень спонтанно".

"Вспомните, кстати, Минск. Как проходили переговоры в 2015-м? Как менялись разные форматы. Заранее это все не было запланировано. Но если ради защиты интересов Украины надо провести такую встречу, она будет проведена. Если она даст возможность сделать шаг вперед. В то же время ни одна попытка расколоть нас и наших партнеров не будет допущена", - отметил вице-премьер.

Кулеба также добавил, что украинская сторона не знает, как пройдет "Нормандская встреча" и чего от нее ждать, "потому что за столом будут сидеть гроссмейстеры".

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в формате блога рассказал о предстоящей "Нормандской встрече".

Президент заявил о том, что это - большая возможность начать диалог, потому что именно он может привести к возвращению людей в семьи.

Мы разбирались, с чем президент Украины поедет на "Нормандскую встречу".