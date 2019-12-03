В Днепре пожилая женщина выпала из окна на 10 этаже
В городе Днепре в ночь на 3 декабря на Набережной Победы пожилая женщина выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом сообщает "Информатор".
Женщину нашли возле дома приблизительно в 02:30. Соседи опознали ее и отметили, что она с ними почти не общалась. Сейчас эксперты устанавливают детали происшествия в Днепре и выясняют, было ли это самоубийство или женщина выпала из окна своей квартиры по неосторожности или же вследствие несчастного случая.
Фото: Информатор
Ранее "Страна" сообщала, что в Москве выжил ребенок, который выпал с девятого этажа жилого дома.
Также мы рассказывали, что под Одессой школьник оставил предсмертную записку и спрыгнул с 16 этажа.
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