Всемирно известный американский актер, обладатель премий "Золотой глобус" и "Оскар", Роберт де Ниро вновь обрушился с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Артист публично обозвал главу Белого дома "фейковым президентом", и прошелся даже по его семье "наградив" ее эпитетом - "гангстерская".

Об этом Роберт де Ниро рассказал в эфире популярного в США ночного шоу со Стивеном Колбертом, как передает Укринформ.

Видео: The Late Show with Stephen Colbert

"Трамп является фейковым президентом", - заявил знаменитый актер.

На просьбу ведущего уточнить свою позицию, де Ниро объяснил: "Он называет все фейковым, поскольку знает, что сам является фейком, поэтому он просто отражает проекцию".

Роберт де Ниро также сравнил Дональда Трампа с известным американо-итальянским гангстером Доном Тефлоном (Джоном Джозефом Готти), который был боссом криминальной семьи Гамбино в Нью-Йорке.

Кроме того, актер назвал Руди Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и знаменитого борца с преступностью, а ныне личного адвоката Трампа - человеком, который сейчас работает на гангстеров.

"Джулиани применял RICO Act (федеральный закон о противодействии рэкету и коррупции - Ред.), чтобы преследовать гангстерские семьи, и выглядит необычным, что теперь он представляет эту гангстерскую первую семью", - сказал де Ниро, отметив, что политическая ситуация в США находится за пределами его понимания.