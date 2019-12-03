В российском Оренбурге, вечером 2 декабря, произошло чрезвычайное техногенное происшествие. Здесь, на поселке Кушкуль обрушился огромный мост, из-за чего ранения получили как минимум два человека. По предварительной информации мост не выдержал проезда тяжелогруженной фуры.

Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Оренбургской области.

Фото: orenburg_vk/vk.com

"На улице Терешковой, у выезда из города, обрушился виадук "Обход города Оренбурга". По информации от МЧС области, в 19:14 поступило сообщение, что при проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом произошло обрушение пролёта моста по ул. Терешковой (въезд в город Оренбург со стороны колхоза Ленина) на площади около 200 метров. ​

В результате происшествия произошло заваливание пролета моста 150-200 метров. В момент обрушения на путепроводе находилось два автомобиля: груженный щебнем грузовик Scania и легковой автомобиль "Лада-Приора". Погибших нет, пострадали 2 человека. С травмами средней степени тяжести их доставили в больницу", - уточнили в пресс-службе губернатора.

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