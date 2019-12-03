Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Щербины, кума скандально известного экс-нардепа от Народного фронта Сергея Пашинского.

Высокопоставленный чиновник в тандеме с неким Шевченко В., пытался продать закрытие дела в ГБР за 150 тысяч долларов и успел получить половину суммы.

Об этом экс-нардеп Сергей Лещенко сообщил в своем Телеграмм-канале.

"Не только Сергею Пашинскому, но теперь и его куму Игорю Щербине выдвигают подозрение. Накануне НАБУ провело обыски у бывшего сотрудника Генпрокуратуры Игоря Щербины, который попался на попытке за деньги закрыть дела в Государственном бюро расследований. Такса составила 150 тысяч долларов за дело по застройщику. При получении половины суммы Щербину взяли с поличным", - написал Лещенко.

Фото: t.me/LeshchenkoS

Деньги и визитка, обнаруженные при обыске, фото: nv.ua

Щербина после побега Януковича возглавлял Главное следственное управление Генпрокуратуры и в его подчинении работал Роман Труба.

Также, по данным ряда СМИ, Труба является кумом Щербины и послднего называли "серым кардиналом" в ГБР. Впрочем, по итогу, именно ГБР Трубы вело дело против Пашинского, после которого тот отправился в тюрьму.

"Из-за связки Трубы с Щербиной главу ГБР и называли на первом этапе "человеком Пашинского". Это, впрочем, не помешало Трубе добиться взятия Пашинского под стражу", - написал Сергей Лещенко.

Ранее "Страна" сообщала, что Роман Труба не знает, как 30 часов его прослушки попали в руки Порошенко, который передал записи Туску.