Новости об импичменте преследуют президента США Дональда Трампа куда бы он ни направился. Перед приземлением в Лондоне, куда глава Белого дома прибыл на саммит НАТО, Трамп задался вопросом об остановке расследования процедуры импичмента.

Об этом Дональд Трамп написал в своем официальном Twitter.

"Только что приземлился в Объединенном королевстве. Перед посадкой прочитал отчет республиканцев про весь этот обман с импичментом. Замечательная работа! У радикальных левых нет дел. Читайте стенограммы. Этого нельзя допустить. Можем ли мы обратиться в Верховный суд, чтобы остановить это?", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп проигнорирует слушания по импичменту в Конгрессе 4 декабря.

Так же мы рассказывали, что в Конгрессе США готовят отчет по процедуре импичмента Трампа, но ждут новых свидетельств против президента.