Во время посадки в Бишкеке президентского лайнера с Владимиром Путиным на борту едва не произошла авария. ЧП произошло 28 ноября, но о нем стало известно только сейчас.

Борт №1 России приземлялся в густом тумане, экипажу пришлось проявить все свое мастерство, что бы избежать катастрофы. В награду за свой профессионализм пилоты получили презент от кремлевского повара, как передают Известия.

Управление делами президента России(УДП) России подарило вишневый пирог экипажу специального летного отряда "Россия", который успешно посадил борт №1.

"У нас родилась традиция - всем, кто спасает жизни, мастерски выполняет свою работу, и просто хорошим людям дарить в качестве благодарности и особой признательности то, что сделано абсолютно бесплатно, как дружеский жест, руками поваров УДП РФ - вишневый пирог от кремлевского шефа-кондитера", - рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Она отметила, что сотрудники СЛО "Россия" "ювелирно посадили борт №1" в то время, как другие авиалайнеры уходили на запасной аэродром и сдавались из-за сложных погодных условий.

Заслуга экипажа, по словам Крыловой, в том, что со стороны посадка выглядела обыденно.

Напомним, что президент России Владимир Путин прилетал в Бишкек на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны обсудили международную и региональную безопасность.

Ранее "Страна" сообщала, что Путин подписал закон о предустановке на электронику российского софта.