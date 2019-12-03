В Кривом Роге по вечерам стало значительно темнее. На минувших выходных неизвестные воришки стащили с городских улиц около полусотни фонарей. Воры прошлись по двум паркам города "Рудановскому" и "Саксаганскому" и сняли тут 23 светодиодных светильника.

Затем неизвестные оставили без наружного освещения жителей улиц Космонавтов, генерала Радиевского и Ивана Авраменко. Здесь со столбов украли 25 фонарей, как передает местный портал "Днепр Час".

Фото: dpchas.com.ua

Директор департамента мэрии по развитию инфраструктуры Иван Карий заявил, что стоимость восстановления освещения в этих местах обойдется городской казне в 50 000 гривен. До конца этой недели коммунальщики обещают все восстановить.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кривом Роге во время попойки выбросили из окна собаку, которая погибла.

Так же мы рассказывали, что в Кривом Роге пожилой мужчина застрелился в парке средь бела дня.