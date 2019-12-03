В понедельник, 2 декабря, информационный канал олигарха Рината Ахметова Украина 24 начал техническое вещание.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко.

Скриншот: Facebook/Наталья Емченко

Вещание телеканала началось в 6 утра, пишут пользователи сети. Новый вещатель заменил телеканал "Эскулап".

В эфире телеканала по кругу идут сюжеты новостей "Сегодня" телеканала "Украина". Внизу экрана идет бегущая дорожка с актуальными новостями со ссылкой на сайт "Сегодня". Заставка телеканала сообщает, что "Украина 24" - это общенациональный информационный телеканал. В правом нижнем углу указано, что идет техническое вещание канала. Оформление заставок телеканала и его логотипа напоминает оформление канала "Украина". Когда новостной телеканал начнет полноценное вещание, пока точно не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Нацсовете назвали семь украинских телеканалов, которые вещают в Донецке.

Также мы писали, что телеканал "Прямой" извинился за автоматчиков в масках в прямом эфире.