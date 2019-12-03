"Выбьет" ли Зеленский у Путина контроль за границей?

Накануне парижской встречи "Нормандской" четверки Владимир Зеленский дал интервью сразу нескольким ведущим западным СМИ, в которых озвучил те планы, которые он хочет реализовать на этой встрече. Для тех, кто живет в Украине, ничего нового в этих планах нет. По сути, речь идет о так называемой "формуле Зеленского", которая представляет собой "модернизированные" Минские соглашения.

Ключевой идеей "формулы Зеленского" является перенос последних пунктов "Минска-2" – вывода боевых подразделений сепаратистов и передачи под украинский контроль границы – в перечень первых пунктов этого же соглашения. То есть сначала вывод и граница, а потом выборы – в Минских же соглашениях, как известно, все наоборот.

И это – непримиримое противоречие, поскольку для сепаратистов "формула Зеленского" означает все равно что сдасться без боя. На что не пойдут ни Москва, ни Донецк с Луганском.

Несомненно, что все это понимают на Банковой. Но похоже, что речь идет о тактическом маневре: попытаться надавить на Владимира Путина через западное общественное мнение, которое должно сформироваться в пользу "формулы Зеленского" именно через серию интервью. А если (точнее – а когда) давление не сработает, то уже обвинить Москву в том, что она не хочет договариваться о мирном плане.

То есть, по сути, речь идет не о желании установить мир, а о желании переложить (и в глазах Запада, и в глазах украинских граждан) на противоположную сторону вину за то, что мира нет. И в этом контексте парижская встреча становится невыгодной для Путина.

Правда, за неделю до нее переговоры никто уже отменять не будет, однако очевидно, что сейчас со стороны Москвы последует контрманевр – разъяснение мировому общественному мнению того факта, что "Минск-2" признан всеми сторонами конфликта, ООН и другими организациями, а потому попытка его ревизии на самом деле является нежеланием восстановить мир.

Чья пропаганда окажется сильнее, сказать сложно. Но это и неважно. Важно только то, что мира от парижской встречи ждать вряд ли стоит. К нему все еще не готовы.

Газовые маневры

Еще одной составляющей парижской встречи "Нормандской" четверки (или парижских встреч в разном формате) должны стать газовые переговоры – о транзите российского газа через Украину и о прямых закупках его Украиной у России. В этом направлении также немало неразрешимых противоречий, но ситуация все-таки выглядит чуть оптимистичнее.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки после того, как в украинском правительстве заговорили о возможности закупать российский газ напрямую у "Газпрома" – при условии серьезной скидки.

После такого заявления от министра энергетики Алексея Оржеля, правда, последовало опровержение от премьер-министра, но вчерашнее обращение президента заставляет сделать вывод, что слушать надо-таки Оржеля, а не Гончарука.

Зеленский, как известно, заявил о том, что в следующем отопительном сезоне цена газа (и, соответственно, отопления) может снизиться в два раза. Конечно, нельзя исключать, что это лишь пропаганда для того, чтобы остановить падение рейтингов власти. Однако, если обещание реализовывать всерьез, то прямые закупки со скидкой – обязательный компонент плана.

Другой обязательный компонент плана – снижение цены для потребителей на газ внутренней добычи. О чем уже давно говорит оппозиция.

Впрочем, кто это раньше говорил уже неважно. Важно то, что украинская власть все же, как видится, серьезно настроена решить газовый вопрос. Вплоть до того, что с "Нафтогаза", наконец, снимут Андрея Коболева, ставшего символом газовых войн последних лет, высоких тарифов и запредельной премии, отосланной маме.

Чему научит власть убийство трехлетнего ребенка?

Шоком последних дней стало убийство в центре Киева трехлетнего ребенка – сына украинского бизнесмена и депутата Киевсовета Вячеслава Соболева. Само покушение на бизнесмена такого резонанса не вызвало бы – после заказных убийств журналистов бизнес-войны в стиле 1990-х годов уже не выглядят чем-то экстраординарным. Шокировало именно то, что жертвой стал ребенок.

Вчера полиция нашла предполагаемых убийц – и ими оказались бывшие бойцы "Правого сектора". Точнее отколовшейся от ПС "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша.

Видимо, по этой причине тема выпала из обсуждения на "патриотических" СМИ и в лентах "порохоботов". Хотя темы для обсуждения – не новые, но крайне серьезные – именно теперь актуализировались.

Убийство трехлетнего малыша – не первый случай, когда исполнителями заказных убийств оказываются члены радикальных националистических организаций. Еще по делу об убийстве Олеся Бузины в 2015 году основными подозреваемыми были (и остаются) активисты С14. Потом история повторилась с убийством российского депутата Дениса Вороненкова и херсонской чиновницы-активистки Екатерины Гандзюк. А теперь и в убийстве Павла Шеремета подозревают бойцов добробата.

Всего этого достаточно, чтобы, как минимум, взять под жесткий контроль всех, кто участвует в радикальных националистических структурах. А как максимум – все-таки принять закон, запрещающий деятельность подобных полувоеннизированных формирований.

Для этого нужны две вещи. Во-первых, политическая воля парламента и президента. Во-вторых, очищение Нацполиции от тех, кто симпатизирует радикальным националистам.

Политически это крайне сложное решение. Однако только та власть, которая примет и реализует его, сможет задержаться надолго.

Зачем Фонду Марины Порошенко 700 млн от власти?

Еще один скандал последних дней связан с новостями о выделении полумиллиарда долларов для Фонда Марины Порошенко. О том, что на этот фонд предусмотрены деньги в бюджете-2020, сообщения уже были, но тогда речь шла о 150 миллионах (и это уже вызывало возмущение). Однако теперь министр культуры утверждает, что сумма увеличена до 500 миллионов. А в реальности – и вовсе 700.

Подобные решения нынешней власти вызывают закономерное недопонимание у тех, кто голосовал за Зеленского. Во-первых, уже потому, что деньги выделяются фонду, во главе которого до сих пор стоит жена бывшего президента. Во-вторых, потому, что распределение этих денег через фонд зачастую является банальной политической коррупцией.

Уже не раз писалось о том, что во времена Петра Порошенко фонд его жены выделял деньги на проекты, в которых были задействованы тогдашний спикер парламента Андрей Парубий и жена тогдашнего вице-премьера Геннадия Зубко.

Что касается большинства других проектов, на которых пошли государственные средства, то фактически речь идет о спонсировании националистических "культурных деятелей", проекты которых без госфинансирования обречены на провал. Впрочем, и с госфинансированием тоже.

Почему нынешняя власть сохранила эту статью бюджета, остается только догадываться. Возможно, у нынешних вице-премьеров тоже есть родственники, проекты которых тоже нуждаются в финансировании…

Децентрализация: как власть поделит страну на 100 уездов?

Вчера стали известны подробности проекта очередных изменений Конституции – теперь уже в части децентрализации. Ключевым моментом этого проекта, как и прогнозировалось, станет отказ от областных государственных администраций и их председателей, которые неофициально называются губернаторами. Планируется, что функции главного исполнительного органа в областях будут играть исполкомы областных советов.

В этой части проект вообще очень похож на принятый в первом чтении закон о столице, предусматривающий введение вместо глав администраций должностей префектов. Они будут назначаться президентом, но их основная функция – это контроль за законностью принятия решений избранной областной властью. Наличие такого надсмотрщика из центра – безусловное ограничение местной власти, но в целом подобный проект – это все-таки шаг вперед по сравнению с нынешней ситуацией.

А вот что сложно назвать шагом вперед, так это реформу на районном уровне. Вместо нынешних 490 планируют оставить 100 районов – то есть в среднем 4 на каждую область. Но проблема в том, что области в Украине очень разные по размерам и по количеству населения. К примеру, в одну Днепропетровскую область вместятся по количеству жителей Волынская, Херсонская и Тернопольская области, а по территории Одесская область – это Черновицкая, Тернопольская и Закарпатская вместе взятые.

И если брать по этим параметрам, то в Днепропетровской области должно быть 8 районов, а в Тернопольской – 2 или 3. Но уже сейчас ясно, что такого не будет, что крупные области хотят поделить на 5 районов (уездов), и это поставит эти районы в невыгодное положение – поскольку только уездным центрам полагается районная больница и поликлиника, районный суд и прочие привилегии административного центра. И в результате создастся ситуация, когда за самой простой медицинской услугой придется ездить за 50 км.