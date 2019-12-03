В Национальном банке Украины подтвердили новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах, обязав финучреждения выполнять их в течение полугода. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что через три месяца банки будут должны предоставлять исчерпывающие данные об слугах на сайтах в едином унифицированном формате. В частности, указывать полную стоимость услуги, включая комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы.

Через шесть месяцев на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги. Кроме того, через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе, которая должна будет содержать характеристики банковской услуги, включая информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски.

Как писала "Страны", Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, в соответствии с которым Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. Закон вступает в силу через три месяца после подписания президентом, или с января 2020 года.

Также мы писали, что НБУ планирует разрешить украинцам выдачу наличных по карточкам из касс магазинов и кафе.