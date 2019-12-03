Законопроект по выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий планируется принять до конца января 2020 года.

Этот документ включен в список законопроектов, которые будут внесены на повестку дня текущей сессии Верховной Рады. Последнее заседание сессии намечено на 24 января.

В проекте постановления, которое зарегистрировал в Раде спикер Дмитрий Разумков, говорится, что проект поручено доработать в ближайшее время одному из его авторов - Галине Третьяковой (фракция "Слуга народа").

Напомним, согласно тексту законопроекта, который уже подробно анализировала "Страна", пенсионерам Донбасса хотят упростить выдачу пенсий и вернуть все, что не доплатили за последние 5 лет.

Ключевые новации, которые прописаны в законопроекте, таковы:

1. Люди смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица. То есть, все те, кто ранее не регистрировался как переселенцы в Украине, после принятия закона могут приехать в Украину и в любом отделении ПФ заявить о своем праве на невыплаченные пенсии.

2. В случае потери документов предусмотрена возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

3. Также предлагается выплата задолженности по пенсиям на Донбассе без срока давности. На данный момент в Украине действует норма о том, что можно обращаться за невыплаченной пенсией только за последние 3 года. Если для жителей Донбасса этот лимит отменят, они смогут получить средства, которые им не доплатили за все годы конфликта.

4. В законопроекте закреплено право "докупить" стаж без применения санкций тем людям, которые достигли пенсионного возраста уже после войны и не могли платить страховые взносы, проживая на неподконтрольных территориях.

5. При этом процедура идентификации остается, но ее нужно будет проходить не каждые 2 месяца как сейчас, а каждые полгода (то есть, все равно пересекать линию фронта придется). При этом порядок идентификации должен отдельно определить Кабмин. Но, по идее, если для получения пенсии не нужно предъявлять справку ВПЛ, то, значит, и не должно быть требования о постоянном проживании на подконтрольной территории. Хотя, этот вопрос, повторимся, должно еще урегулировать правительство.



Когда этот закон будет принят, очень многие пенсионеры, ранее не получавшие выплаты, смогут на них претендовать за все прошедшие 5 лет. Часть суммы неполученной пенсии, более чем за 12 месяцев, будет выплачиваться единовременно. А остаток - ежемесячно равными частями, которые не превышают месячный размер пенсии.



Новую повестку дня сессии, в которой содержится этот законопроект, депутаты могут принять уже во вторник, 3 декабря.