Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов сообщил, что не имеет отношения к покушению на депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева, чей автомобиль был обстрелян накануне в Киеве и чей 3-летний сын погиб во время обстрела. Об этом Емельянов сообщил в комментарии, переданном Украинским новостям.

"Гибель ребенка – это невосполнимая потеря для родителей, большая трагедия. Как отец я искренне соболезную. Заявления и предположения, которые появились в СМИ, в том числе от известных журналистов о якобы моей причастности к этому ужасному событию – не более, чем циничное желание использовать горе человека в своих меркантильных интересах", - заявил Емельянов.

Он отметил, что для объективности освещения ситуации, готов в любое удобное время более подробно разъяснить реальное состояние дел журналисту Владимиру Бойко, который и стал первоисточником этой информации.

Емельянов также добавил, что при необходимости готов дать пояснения следователям полиции.

По мнению судьи, неправдивую информацию может распространять третья сторона, заинтересованная в его дискредитации.

"Речь идет о фейковом похищении предпринимателя Максима Слуцкого и его партнера Владислава Израилита. Меня обвиняли в его организации, я обратился в полицию с заявлением, чтобы эти обвинения были расследованы. Полгода велись следственные действия, и когда пришло время предъявлять подозрения виновным, оказалось, что за этими провокациями стоят высокопоставленные чиновники и бизнесмены из Днепра. Дело "на контроль" забрала себе Генпрокуратура, там его объединили с лживыми обвинениями со стороны Слуцкого и Израилита, а затем расследование прекратилось. Я как никто заинтересован, чтобы дело возобновили, расследование продолжилось, правда стала известна, а виновные были наказаны", - подчеркнул Емельянов.

Ранее, напомним, появилась информация, что в последние годы у Емельянова был острый бизнес-конфликт с Соболевым.

Как сообщала "Страна", сотрудники полиции задержали наемных убийц, убивших 3-летнего ребенка предпринимателя Вячеслава Соболева.

Мы разбирались, как убивали ребенка бизнесмена Соболева и кто это сделал.