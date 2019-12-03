В ночь на понедельник, 1 декабря, в Ингульский отдел полиции Николаева обратился местный житель. Он сообщил, что только что у него отобрали автомобиль BMW.

По словам потерпевшего, он на своем авто подъехал к дому по улице Нагорной, где его уже поджидали четверо мужчин в масках и темной одежде.

Об этом сообщают "Факты".

У одного из них был автомат. Они представились сотрудниками одной из силовых структур (не полиции), повалили потерпевшего на землю и забрали ключи от машины. После этого один из нападавших сел в машину "задержанного", остальные - в Mercedes Vito, и они уехали.

Как сообщили журналистам в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следственным отделением Ингульского отдела полиции начато уголовное производство по признакам 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

На территории Витовского, Николаевского сельских районов и в Николаеве введен план "Перехват".

Правоохранители обращаются к гражданам, владеющих информацией о случившемся, о месте нахождения автомобиля BMW черного цвета, гос. номер ВЕ1325СК, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42-а, или по телефонам (0512) 21−61−11, 102.

Как сообщала "Страна", в Николаеве напали на журналиста местного интернет-издания. Неизвестный человек брызнул ему в глаза каким-то веществом и несколько раз ударил в лицо, после чего скрылся.

Напомним, что в Одессе задержали 25-летнего уроженца с. Балты Одесской области по подозрению в совершении разбойного нападения.