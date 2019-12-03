"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует ввести рынок земли только после того, как все украинцы получат положенный им по закону бесплатный участок земли. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии Виктора Медведчука.

"Государство в первую очередь обязано обеспечивать законное право граждан Украины владеть землей, как было заложено Земельным кодексом Украины 2001 года, а не формировать законодательную основу для неэквивалентного перераспределения и поглощения основного богатства страны представителями транснационального капитала", - заявил Медведчук.

Он напомнил, что часть 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины предоставляет право гражданам Украины на бесплатную передачу им земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в следующих размерах:

для ведения фермерского хозяйства ‒ в размере земельной доли (пая) (в Украине средний размер пая ‒ 4 гектара), определенной для членов сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории сельского, поселкового, городского совета, где находится фермерское хозяйство; для ведения личного крестьянского хозяйства ‒ не более 2,0 гектаров; для ведения садоводства ‒ не более 0,12 гектара; для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах ‒ не более 0,25 гектара, в поселках ‒ не более 0,15 гектара, в городах ‒ не более 0,10 гектара; для индивидуального дачного строительства ‒ не более 0,10 гектара; для строительства индивидуальных гаражей ‒ не более 0,01 гектара.

Более того, часть 4 статьи 116 Земельного кодекса Украины предусматривает, что передача земельных участков бесплатно в собственность граждан в пределах норм, определенных частью 1 статьи 121 Земельного кодекса Украины, проводится один раз по каждому виду использования.

"То есть гражданин Украины имеет право получить в частную собственность до шести земельных участков различного целевого назначения", - пояснил Медведчук.

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" требует прекратить форсирование земельной реформы до тех пор, пока не будет удовлетворено право граждан Украины на бесплатную приватизацию земельных участков как для сельскохозяйственных, так и не для сельскохозяйственных нужд. Мы также обращаемся к соотечественникам, чтобы они безотлагательно воспользовались своим правом на бесплатную приватизацию земельного участка", - заявил Медведчук.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" обещают принять закон о рынке земли во втором чтении уже в декабре .

Также мы писали, как запуск рынка земли активизировал схемы по ее бесплатной приватизации.

Подробно о том, как можно получить свои бесплатные гектары земли мы писали здесь.