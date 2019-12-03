На днях в Таиланде задержали гражданина Украины Дениса Ярмака по запросу США. Консул Украины принял участие в процессуальном заседании по его делу.

Сообщается, что он держит ситуацию на контроле.

Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В связи с задержанием гражданина Украины в Таиланде консул безотлагательно, 30 ноября выехал к месту предыдущего его содержания", - рассказал Кирилич.

Как отметили в МИД Украины, в понедельник, 2 декабря в офисе главного прокурора и суде "Ратчада" консул Украины принял участие в процессуальном заседании по делу и предоставил консульско-правовую консультацию об особенностях местного законодательства и порядка действий в случае задержания.

На вторник, 3 декабря, запланировано посещение консулом задержанного с целью мониторинга соблюдения его прав в заведении содержания. "Посольство держит указанное дело на контроле", - добавляют в МИД.

Гражданина Украины Дениса Ярмака задержали в аэропорту Бангкока 30 ноября. В воскресенье, 1 декабря, ему предъявили обвинения в соучастии в преступлениях, связанных с компьютерным мошенничеством с 2016 года в США. По обвинению в совершении преступлений, классифицируемых как компьютерное мошенничество, наказание за которое составляет около 15 лет лишения свободы. Однако родные задержанного в соцсетях отмечают, что в США Ярмак никогда не был.

Как сообщала "Страна", самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ вспыхнул в воздухе по пути в Таиланд. Там 2 ноября начала работу конференция Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Напомним, что в Таиланде погибли 6 слонов, пытаясь спасти из водопада слоненка.