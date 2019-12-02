Бизнесмен Вадим Альперин, которого подозревают в махинациях на таможне, вышел из СИЗО.

За Альперина внесли залог в размере 70 млн гривен. Он провел в следственном изоляторе 3 дня.

Как сообщалось, 29 ноября Высший антикоррупционный суд избрал задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 70 млн грн залога. Хотя прокуратура требовала залог в 288 млн грн.

Напомним, детективы НАБУ задержали Альперина 27 ноября в САП, куда он пришел добровольно на допрос. Впоследствии ему объявили подозрение. Следствие считает Альперина руководителем группировки, совершавшей преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

При избрании меры пресечения ему стало плохо прямо в зале суда.