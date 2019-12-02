Глава Госдепа США Майкл Помпео дал положительную оценку усилиям новой власти Украины в искоренении коррупции, а также заверил в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении.

Об этом глава внешнеполитического ведомства США заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает сайт Госдепартамента.

"Ну, я, конечно, понимаю, что украинское руководство хочет помощи от Соединенных Штатов Америки. Фактически, украинское руководство нуждалось в оборонительной летальной помощи от Соединенных Штатов Америки в течение многих лет во времена президента Обамы, и он отказывался каждый год предоставлять такую ​​помощь", заявил Помпео.

"Теперь администрация - не один, не два, а теперь три раза - предоставила оружие, защитные системы, необходимые украинским военным для защиты от действий России на юго-востоке Украины в районе Донбасса. Мы неустанно преследуем эту стратегическую цель. Мы поддержали украинский народ и его способность защищать себя", сказал глава Госдепа.

"Я горжусь тем, что мы сделали. Я, конечно, понимаю, что президент Зеленский хотел бы большего, он хотел бы этого быстрее. Я, конечно, могу это понять. Но эта администрация проделала "йоменскую" работу по оказанию этой помощи украинским силам обороны", признался Помпео.

Йомен - телохранитель королевы Елизаветы, из традиционного отряда личных защитников британских монархов - Ред.

"Вы верите, что Зеленский делает то, что заставляет думать, что он реформатор, который позволит вам по-настоящему поддержать его начинания? Потому что большинство таких, как вы, скажут нам, что Украина остановит Россию, когда [русские] возвращают все свои старые провинции и восстанавливают Советский Союз. Так ты веришь, что Зеленский тот самый парень?", спросил журналист.

"Брайан, это шаг вперед. В этом нет никаких сомнений. Он усердно работает. Он копает. Мы помогаем разыскать там коррупцию, чтобы украинцы могли гордиться своей демократией и отсутствием коррупции. Там очень много работы. Никто не прилагает никаких усилий - я думаю, что и президент Зеленский сказал бы это - чтобы добиться победы над риском коррупции, но он, безусловно, добился улучшений, шагов в правильном направлении. Мы рады этому и будем продолжать поддерживать его усилия по достижению этой цели", заключил Помпео.

Ранее сообщалось, что Помпео допустил украинское вмешательство в выборы в США.

Также мы писали, что в Сенате США потребовали от Помпео стенограмму разговора Байдена с Порошенко по поводу увольнения Шокина.