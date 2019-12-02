Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду "Золотой мяч".

Торжественная церемония вручения награды состоялась 2 декабря в Париже. Месси выиграл "Золотой мяч" впервые с 2015 года и в шестой раз карьере. Аргентинец стал рекордсменом по количеству "Золотых мячей".

В борьбе за награду 32-летний аргентинец по итогам голосования опередил 28-летнего защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и своего извечного соперника - 34-летнего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, которые вошли в топ-тройку.

В этом году Месси был также признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

WHAT AN IMAGE! 👀



When Luka Modric gives the Ballon d'Or to Lionel Messi #ballondor pic.twitter.com/R4EzajHEu9 — #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019

Теперь Месси является самым титулованным обладателем награды. Пять раз "Золотой мяч" доставался португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в настоящее время защищает цвета туринского "Ювентуса".

Предыдущим обладателем "Золотого мяча" был полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.

France Football учредил награду в 1956 году, первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из английской команды "Блэкпул".

С 2010 по 2015 годы France Football определял обладателя "Золотого мяча" совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая до этого отдельно выявляла лауреата в номинации "Игрок года ФИФА". С 2016 года ФИФА вновь стала вручать отдельную награду.

Ранее сообщалось, что аргентинец Лионель Месси назван лучшим плеймейкером уходящего года.

Также "Страна" писала, что Месси побил еще два рекорда в матче против Боруссии.