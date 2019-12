Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду "Золотой мяч".

Торжественная церемония вручения награды состоялась 2 декабря в Париже. Месси выиграл "Золотой мяч" впервые с 2015 года и в шестой раз карьере. Аргентинец стал рекордсменом по количеству "Золотых мячей".

В борьбе за награду 32-летний аргентинец по итогам голосования опередил 28-летнего защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка и своего извечного соперника - 34-летнего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, которые вошли в топ-тройку.

В этом году Месси был также признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

