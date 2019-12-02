Андрей Лаврега, который по версии следствия, стрелял в бизнесмена Вячеслава Соболева и убил его трехлетнего сына, в Facebook может быть известен под псевдонимом "Александр Яровой".

Яровой, судя по его аккаунту, служил в "Аратте" - подразделении "Украинской добровольческой армии" Дмитрия Яроша и носил позывной "Тихий".

О том, что Яровой - это скорее всего Андрей Лаврега, говорит его дружба с Людмилой Лаврегой из Черкасс (оттуда же родом и снайпер Лаврега).

Людмила - местная волонтерша АТО. На ее Facebook много фотографий с "Яровым" в обнимку. По всей вероятности, это ее сын.

Их родство следует из комментариев, которые оставляет Людмила под фотографиями парня.

Есть совместные фото "Ярового" и Лавреги в Инстаграм. То есть это явно не дружба, и не какие-то другие отношения, а сугубо родственные.

Кстати, на странице "Ярового" есть также татуировка на шее, которая встречается и на его совместных фото с матерью.

Две недели назад мать и сын побывали в Киеве, где вчера произошло убийство.

В друзьях у Ярового есть и второй киллер - Евгений Семенов.

Еще одно совпадение. Сегодня "Страна" рассказывала, что Андрей Лаврега получил из рук Петра Порошенко орден "За мужество" третьей степени.

Пользователи соцсетей нашли видео этого вручения. На нем человек, похожий на "Александра Ярового" получает награду из рук президента и говорит "Служу украинской нации".

Впрочем, полиция еще не подтвердила личности Лавреги-Яроового. Пока единственное фото предполагаемого киллера опубликовала "Страна" с камер наблюдения в хостеле Fire Inn, где стрелок арендовал комнату.

Как видим, сличить эту фотографию и лицо предполагаемого Лавреги довольно сложно - киллер в очках и вязаной шапке. Однако нет и каких-то явно несхожих черт лица или фигуры.

Детальнее о жутком убийстве ребенка в центре Киева - в материале "Страны" Снайпер из армии Яроша, получивший орден от Порошенко. Как убивали ребенка бизнесмена Соболева и кто это сделал