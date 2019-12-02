В сети опубликовали видео момента въезда авто в пиццерию MisterCat на Позняках в Киеве, где 1 декабря произошла массовая драка. Ролик публикует Киев Оперативный в Facebook.

Как видно на записи, автомобиль BMW на скорости врезался в дверной проем заведения, когда возле входа стояло несколько человек. Машина повредила дверь и прорезалась внутрь помещения, после чего сдала назад.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Напомним, вчера в районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку. После чего отдельные, особо активные участники группы сели в авто и протаранили вход в заведение.

"Погром в заведении MisterCat, Позняки. Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили свидетели.

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