Спикер парламента Дмитрий Разумков предлагает депутатам до февраля 2020 года, когда закончится текущая сессия Рады, успеть принять целый ряд резонансных законопроектов. Их список "Страна" уже публиковала.

В том числе, на повестку Верховной Рады будет вынесен проект обращения депутатов к НАТО и министрам иностранных дел стран-членов НАТО, в котором Киев попросит поскорее предоставить План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Соответствующее постановление Разумков зарегистрировал в Раде и оно будет проголосовано на текущей пленарной неделе.

Любопытно, что авторами этого постановления являются экс-президент Украины Петр Порошенко и группа депутатов из фракции "Евросолидарности".

Отметим, что профильный комитет Верховной Рады по вопросам иностранных дел уже одобрил проект Петра Порошенко и предлагает его принять с некоторыми правками. В частности, в тексте постановления Верховной Рады предлагается заявить следующее:

Верховная Рада Украины "Призывает парламенты членов-стран НАТО, в рамках исполнения п. 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий по членству. Призывает Парламентскую ассамблею НАТО в ходе очередной весенней сессии 22-25 мая 2020 года в Киеве рассмотреть на пленарной сессии вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ".

Докладывать по этому вопросу будет непосредственно автор проекта постановления, бывший президент Украины Петр Порошенко.

От комитета будет выступать депутат от "Слуги народа" Марина Бардина.

Отметим, однако, что юридический смысл данного обращения парламента спорный. Для предоставления ПДЧ нужна заявка от Украины, подписанная президентом, премьером и спикером. Но пока никто из них не говорил о том, что такая заявка будет подана.

А обращение Рады НАТО, скорее всего, просто не примет во внимание.