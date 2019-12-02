Журналисты сравнили волонтера Марусю Зверобой, которая сегодня приходила в ГБР на допрос из-за угроз президенту Владимиру Зеленскому, с бывшим нардепом Надеждой Савченко.

На вопрос журналиста после ее визита в ГБР, считает ли она себя продолжателем дела Надежды Савченко, которую судили за попытку военного переворота, Зверобой ответила: "Бл@ть, причем я до этой ху@ни. Не бесите меня. Давайте нормальный вопрос. Какое у нее дело, подорвать Верховную Раду? У меня не такое дело".

Видео: YouTube/ТV Фокус

Ранее сообщалось, что 2 декабря Зверобой приходила в Государственное бюро расследований. Туда ее вызывали на допрос в качестве свидетеля, но на самом допросе она не была.

Напомним 22 марта 2018 года Надежда Савченко была арестована СБУ в здании Верховной рады Украины по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из под стражи.