Пользователи сети, которые имеют ключевой электронный почтовый ящик, где зарегистрированы все его аккаунты, должны уделить особое внимание его защите. Об этом сообщила пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко в Facebook.

"Каждый пользователь сети имеет "ключевой" электронный почтовый ящик, на который зарегистрированы все его Интернет-аккаунты. Помните: это электронный почтовый ящик - универсальный ключ к вашим Интернет-аккаунтам. В случае его взлома потеряете контроль над всеми своими аккаунтами. Особое внимание предоставьте защите "ключевого" почтового ящика: используйте почтовые сервисы с двухфакторной аутентификацией; используйте надежные пароли и храните их в безопасном месте", - отметила она.

По ее словам, для защиты такого почтового ящика нужно менять пароль при малейшем сомнении относительно их компрометации.

Также в киберполиции советуют всегда записывать дату регистрации и данные, которые вводились при регистрации аккаунтов, и никогда не переходить по гиперссылке из письма электронной почты или иного сайта.

"Вводите адрес интересного вам сайта с помощью адресной строки браузера или через закладки", - отметила Квитко.

Видео: Facebook/Юлия Квитко

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