В киберполиции объяснили украинцам, как защитить электронную почту. Видео
Пользователи сети, которые имеют ключевой электронный почтовый ящик, где зарегистрированы все его аккаунты, должны уделить особое внимание его защите. Об этом сообщила пресс-секретарь киберполиции Юлия Квитко в Facebook.
"Каждый пользователь сети имеет "ключевой" электронный почтовый ящик, на который зарегистрированы все его Интернет-аккаунты. Помните: это электронный почтовый ящик - универсальный ключ к вашим Интернет-аккаунтам. В случае его взлома потеряете контроль над всеми своими аккаунтами. Особое внимание предоставьте защите "ключевого" почтового ящика: используйте почтовые сервисы с двухфакторной аутентификацией; используйте надежные пароли и храните их в безопасном месте", - отметила она.
По ее словам, для защиты такого почтового ящика нужно менять пароль при малейшем сомнении относительно их компрометации.
Также в киберполиции советуют всегда записывать дату регистрации и данные, которые вводились при регистрации аккаунтов, и никогда не переходить по гиперссылке из письма электронной почты или иного сайта.
"Вводите адрес интересного вам сайта с помощью адресной строки браузера или через закладки", - отметила Квитко.
Видео: Facebook/Юлия Квитко
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