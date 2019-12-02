Украинский МИД вручил ноту протеста послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто из-за его высказывания об автономии венгерского нацменьшинства на территории Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник.

"2 декабря в МИД Украины был приглашен посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, которому - в связи с интервью от 28 ноября - было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировки венгерской стороной деятельности комиссии Украина - НАТО. Вручена нота протеста", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Ранее МИД Украины выражал протест в связи с призывами к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, которые включены в обнародованный 15 ноября этого года коммюнике XVIII-го заседания Венгерского постоянного совета. Венгерский постоянный совет - это консультативный орган венгерских политических сил и иностранных венгерских организаций.

В 2017 году в Украине вступил в силу закон об образовании, устанавливающий украинский язык единственным языком обучения. Официальный Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории Украины. Венгрия блокировала встречи на уровне министров Украина - НАТО и обратилась к альянсу с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

Отношения Украины и Венгрии резко обострились после обнародования в прошлом году скандального видео из венгерского консульства в Берегово, где жителям Закарпатья торжественно вручают паспорта соседнего государства. Сама процедура сопровождалась торжествами в честь получения второго гражданства и инструкциями не сообщать о получении документов украинской власти. За раздачу венгерских паспортов Украина выслала консула, Будапешт в ответ выслал первого секретаря консульского отдела диппредставительства.