Отказ в выдаче справки о заработной плате для перерасчета пенсии в Украине законен, если по поводу этого не действовал соответствующий нормативный акт. Об этом говорится в решении Верховного суда по иску пенсионера органов прокуратуры, пишет Лига.

В январе 2018 года пенсионер органов прокуратуры обратился в суд с иском к прокуратуре, в котором просил признать неправомерными действия этого органа относительно отказа в выдаче справки о заработной плате для перерасчета пенсии и обязать ответчика выдать такую справку в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 657 состоянием на 1 сентября 2017 года.

Решением от 16 апреля 2018 года, принятым по результатам рассмотрения образцового дела, Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в удовлетворении иска отказал, а Большая Палата Верховного Суда оставила это решение без изменений исходя из следующих рассуждений.

На время принятия постановления № 657, с котором истец связывает возникновение у него права на перерасчет пенсии, а также на время его обращения к органу прокуратуры с заявлением о выдаче справки о заработной плате с целью ее предъявления в орган ПФУ для перерасчета пенсии ч. 13 и 18 ст. 50-1 Закона "О прокуратуре", которые определяли право на перерасчет пенсии работникам прокуратуры, утратили действие, а определение условий и порядка перерасчета назначенных пенсий работникам прокуратуры отнесено к полномочиям Кабмина. При этом Правительство соответствующий нормативно-правовой акт не приняло и условия и порядок перерасчета назначенных пенсий работникам прокуратуры не определило.

На время обращения истца с заявлением о выдаче справки о заработной плате положение нормативно-правовых актов, которыми утверждалась форма такой справки и определялся порядок ее заполнения, утратили действие, а иного нормативного-правового акта, который бы регламентировал основания, форму, содержание, механизм и субъект выдачи соответствующей справки, нет.

Большая Палата Верховного Суда пришла к заключению, что при таких обстоятельствах, а также учитывая отсутствие правовых оснований для перерасчета пенсии истца, у ответчика не было оснований для выдачи истцу соответствующей справки, в связи с чем отказ в ее выдаче с одновременным разъяснением при этом сути изменений к пенсионному законодательству Украины не нарушил прав и законных интересов истца.

Напомним, что в ГПУ объявили об увольнении всех прокуроров, что отказались от переаттестации.

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