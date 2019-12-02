Украинские журналисты хотят получить поддержку и защиту со стороны законодательства и будут протестовать против усиления репрессивных рычагов воздействия на СМИ в руках чиновников.

Об этом заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в эфире ток-шоу "Тема дня" на Общественном Запорожье.

"Журналистское сообщество Украины тревожат подходы и драконовские, как мы считаем, правки медийного законодательства, и намерения правительства фактически регулировать журналистскую деятельность. Мы хотим защиты, поддержки и безопасности украинских медиа, но протестуем против усиления репрессивных рычагов в руках чиновников", — отметил Сергей Томиленко.

По словам председателя НСЖУ Сергея Томиленко, инициативы, предложенные министром культуры, молодежи и спорта Украины Владимиром Бородянским 15-го ноября, — близки к методам контроля СМИ в тоталитарных государствах. Среди них — уголовная ответственность для журналистов за дезинформацию, обязательная ссылка на источник информации, регулирование государством стандартов новостей и другие.

"Больше всего нас тревожит, что это было подкреплено в указе Президента две недели назад, когда Владимир Зеленский дал поручение Правительству до Нового года доработать те законопроекты, которые касаются усиления ответственности за дезинформацию, регулирования стандартов новостей и т. д.", — акцентировал председатель НСЖУ.

Сергей Томиленко отметил, что властным структурам стоит прежде всего позаботиться о создании в стране безопасных условий для работы медийщиков.

"Мы подчеркиваем, что объективный приоритет, на котором должны сосредоточиться и новая власть и новые политики, — это защита прав журналистов, это борьба с системной безнаказанностью за нападения на журналистов, борьба за то, чтобы профессия журналиста стала безопасной, — говорит Сергей Томиленко. — 271 представитель медиа-сообщества пострадал в период ноября 2013-го – февраля 2014-го годов. Десятки физических атак на журналистов происходят и сейчас. Летом этого года три сотрудника национального информагентства "Укринформ" пострадали от агрессивного нападения со стороны радикалов. Мы бы хотели, чтобы новые чиновники объединили усилия, продемонстрировали бы нам, что они действительно восстанавливают справедливость, становятся рядом с журналистами. Давайте сначала покажем успех в защите журналистов, а уже потом будем откровенно дискутировать об изменениях относительно ответственности"

Еще одна инициатива правительства — создание и поддержка со стороны государства журналистской организации, которая будет отвечать за стандарты новостей. Как отмечает председатель НСЖУ, эта структура также будет иметь полномочия отменять статус и удостоверение оператора. "Фактически мы рассматриваем это как лицензирование профессии журналиста. Определенным образом, определенная структура будет решать, дать ли кому-то из, например, запорожских коллег пресс-карты журналиста, не дать. Это — не миссия государства фильтровать журналистов и делить по спискам на канонических журналистов и на неканонических", — считает Сергей Томиленко.

Кроме этого, председатель НСЖУ отмечает, что следующим шагом, после создания безопасных условий для журналистов в Украине, должно стать построение благоприятных экономических условий для украинских средств массовой информации.

"Когда государство создаст экономические стимулы для газет, для интернет-СМИ, для телекомпаний, они станут двигателями прозрачной информированности граждан, — говорит Сергей Томиленко в эфире "Тема дня". — Экономическая независимость будет гарантировать редакционную независимость, и местные общины будут получать независимую информацию. Именно поэтому мы бы хотели, чтобы приоритетом концепции нового закона о СМИ было не запугивание, и чтобы мы не шли путем тоталитарных стран".

Видео: YouTube/UA: ЗАПОРІЖЖЯ

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