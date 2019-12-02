Ученые из Шведского центра палеонтологии провели исследование генома щенка, которому, как полагают исследователи, 18 тысяч лет. Его останки нашли у реки Индигирка в Якутии летом 2018 года, сообщает Associated Press.

Однако пока ученым так и не удалось определить происхождение животного - оно может быть предком собаки или волка. Также исследователи допускают возможность, что найденный щенок - это их общий предок.

"У шведского центра самый большой в Европе банк ДНК всех собак мира, но даже с этой базой данных не вышло идентифицировать останки с первой попытки", - заявил Лав Дален, профессор эволюционной генетики.

Останки животного покоились в вечной мерзлоте 18 тысяч лет, поэтому у него очень хорошо сохранились молочные зубы, усы, ресницы и нос. По данным исследователей, щенок принадлежит к мужскому полу. Также они предполагают, что он является одним из самых древних домашних животных.

Фото: Sergey Fedorov/NEFU

Это не первая подобная находка на территории Якутии за последнее время. По словам ученых, останки древних животных стали находить чаще, в частности, из-за глобального потепления.

"Почему в течение последнего десятилетия Якутия столкнулась с такими уникальными находками? Во‑первых, это глобальное потепление. Оно действительно существует, мы это чувствуем, и местные жители это сильно чувствуют. Зима наступает позже, весна наступает раньше. И вторая, очень серьезная, глубокая причина, по которой так много находок, - это высокая цена на бивень мамонта на китайском рынке", - объяснил Сергей Федоров, ученый из Северо-Восточного федерального университета.

По словам ученых, в ближайшее время они продолжат изучение мумии щенка.

Фото: Sergey Fedorov/NEFU

Напомним, что скелет умершего в Сибири от голода мамонта пустили с молотка в Лионе.

Также мы писали о том, что в Якутии процветает мамонто-бизнес, превращающий нищих в долларовых миллионеров.