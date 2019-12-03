Вчера вечером, 2 декабря, в Киеве выпал настоящий снег. Из-за небольшой минусовой температуры он не таял на тротуарах.
Киевляне с удовольствием наблюдали за снегом из окон своих квартир, а также во время вечерних прогулок, как, например, корреспондент "Страны".
Снег в Киеве. Фото: Страна
Интересно, что как только в Киеве начал идти снег, горожане начали активно слушать две песни: "А снег идет" и "Снег кружится".
А снег идет. Глюкоза
Снег кружится. ВИА Пламя
С первым снегом - поздравления и приколы
Также жители Киева отправляют друг другу поздравления с первым снегом и зимние приколы, например, такие:
С первым снегом!
Кот в снегу
Поздравление со снегом
Гифка с первым снегом
Гифка кот поздравление со снегом
Приколы про снег
Приколы про снег в картинках
"Так ангелы шлют нам привет". Киевляне посвящают снегу стихи
Киевляне радуются снегу и посвящают ему стихи.
Так, Ирина Волошина писала в соцсети доброе стихотворение:
"В Киеве первый снег
С небес летят чудесные снежинки,
Так ангелы нам нежный шлют привет,
Зима плетет из снега паутинки,
Ее красот не разгадать секрет…"
Наталья Ходаковская опубликовала фото из окна:
Александр Коняев подписал свое фото: "А вы не верили, что зима уже пришла".
Андрей Вайло подписал снежные фото четверостишием:
"Легкой поступью зима
Берет бразды правления -
Снежком убелила все она...
Мол, встречайте мое явление!"
А некоторые, как пользователь Anna Adimari, узнали о снеге от своих друзей:
"В Киеве снег выпал. Френдесса в посте сообщила. Даже мело метелью, говорят. А я-то и не знала. О чем и написала.
"Ух ты! Так бы и не узнала, так бы и сидела за своими шторами. Откуда еще знать погоду за окном, как не из фб? )) Спасибо".
Некоторые шутили, мол, зима пришла по расписанию, и писали посты: "Буду первым! Завтра в Киеве плохо убирали снег!"
Прикол о снеге опубликовал в Facebook посвятил Вадим Швец:
Что касается "Киевавтодора", в компании сообщили, что техника для уборки вчера вечером снега выехала на исходные позиции. А за несколько часов до начала снега в "Киевавтодоре" просили горожан воздержаться от поездок и не парковать свои автомобили на дороге.
Фотографии снежного Майдана опубликовало в Facebook издание Интересный Киев:
Запорошенный снегом Майдан Незалежности 2.12.2019
Пока вчера в Киеве прошли небольшие осадки, Карпаты украло 15-сантиметровым слоем.
Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Киеве снег пойдет вновь около полудня и продолжится несколько часов. Впрочем, температура будет около нуля, поэтому, скорее всего, он будет тут же таять.
Будьте в курсе прогноза погоды в Украине на сегодня, 3 декабря.