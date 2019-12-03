Вчера вечером, 2 декабря, в Киеве выпал настоящий снег. Из-за небольшой минусовой температуры он не таял на тротуарах.

Киевляне с удовольствием наблюдали за снегом из окон своих квартир, а также во время вечерних прогулок, как, например, корреспондент "Страны".

Снег в Киеве. Фото: Страна

Интересно, что как только в Киеве начал идти снег, горожане начали активно слушать две песни: "А снег идет" и "Снег кружится".

А снег идет. Глюкоза

Снег кружится. ВИА Пламя

С первым снегом - поздравления и приколы

Также жители Киева отправляют друг другу поздравления с первым снегом и зимние приколы, например, такие:

С первым снегом!

Кот в снегу

Поздравление со снегом

Гифка с первым снегом

Гифка кот поздравление со снегом

Приколы про снег

Приколы про снег в картинках

"Так ангелы шлют нам привет". Киевляне посвящают снегу стихи

Киевляне радуются снегу и посвящают ему стихи.

Так, Ирина Волошина писала в соцсети доброе стихотворение:

"В Киеве первый снег

С небес летят чудесные снежинки,

Так ангелы нам нежный шлют привет,

Зима плетет из снега паутинки,

Ее красот не разгадать секрет…"

Наталья Ходаковская опубликовала фото из окна:

Александр Коняев подписал свое фото: "А вы не верили, что зима уже пришла".

Андрей Вайло подписал снежные фото четверостишием:

"Легкой поступью зима

Берет бразды правления -

Снежком убелила все она...

Мол, встречайте мое явление!"

А некоторые, как пользователь Anna Adimari, узнали о снеге от своих друзей:

"В Киеве снег выпал. Френдесса в посте сообщила. Даже мело метелью, говорят. А я-то и не знала. О чем и написала.

"Ух ты! Так бы и не узнала, так бы и сидела за своими шторами. Откуда еще знать погоду за окном, как не из фб? )) Спасибо".

Некоторые шутили, мол, зима пришла по расписанию, и писали посты: "Буду первым! Завтра в Киеве плохо убирали снег!"

Прикол о снеге опубликовал в Facebook посвятил Вадим Швец:

Что касается "Киевавтодора", в компании сообщили, что техника для уборки вчера вечером снега выехала на исходные позиции. А за несколько часов до начала снега в "Киевавтодоре" просили горожан воздержаться от поездок и не парковать свои автомобили на дороге.

Фотографии снежного Майдана опубликовало в Facebook издание Интересный Киев:

Запорошенный снегом Майдан Незалежности 2.12.2019

Пока вчера в Киеве прошли небольшие осадки, Карпаты украло 15-сантиметровым слоем.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Киеве снег пойдет вновь около полудня и продолжится несколько часов. Впрочем, температура будет около нуля, поэтому, скорее всего, он будет тут же таять.

Будьте в курсе прогноза погоды в Украине на сегодня, 3 декабря.