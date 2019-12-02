Получатель субсидии, который не имел умысла преднамеренно скрыть информацию о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, не будет принудительно возвращать полученные средства в виде жилищных субсидий, передает Юрлига.

Как сообщается, законодатель связывает возврат излишне полученных средств, предоставленных в виде жилищной субсидии, именно с недобросовестностью приобретателя, которую должен доказать истец.

Соответствующие положения содержатся в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 13 ноября 2019 года по делу № 332/2805/18.

Отмечается, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска управлению социальной защиты населения о взыскании излишне выплаченной субсидии. Однако апелляционный суд это решение отменил и принял новое, удовлетворив исковые требования, ссылаясь на то, что ответчица предоставила управлению недостоверные данные о количестве зарегистрированных в квартире лиц.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил решение апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, учитывая следующее.

Статьей 1215 ГК установлено, что не подлежат возврату безосновательно приобретенные заработная плата и платежи, приравниваемые к ней, пенсии, помощи, стипендии, возмещение вреда, нанесенного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные физическому лицу как средство к существованию, если их выплата проведена физическим или юридическим лицом добровольно, при отсутствии счетной ошибки с его стороны и недобросовестности со стороны приобретателя.

При этом правильность расчетов, по которым была проведена выплата, а также добросовестность приобретателя презюмируются.

Апелляционный суд исходил из того, что в декларации на получение субсидии ответчица подала недостоверные данные относительно зарегистрированных лиц в квартире, а именно указала несовершеннолетнего сына 2008 года рождения, который фактически был зарегистрирован по указанному адресу позже.

Однако с таким заключением согласиться нельзя учитывая следующее.

Законодатель связывает возврат излишне полученных средств, предоставленных в виде жилищной субсидии, именно с недобросовестностью приобретатель, которую согласно ст. 81 ГПК должен доказать истец.

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истец не доказал недобросовестность в действиях ответчицы, а потому нет оснований для удовлетворения исковых требований.

Обращаясь к управлению социальной защиты населения с заявлением о назначении субсидии, ответчица указала трех лиц, проживающих в квартире, в частности, указала несовершеннолетнего сына 2008 года рождения, который в соответствии с ч. 4 ст. 29 ГК проживает вместе с матерью, что подтверждается материалами дела.

Учитывая отсутствие умысла у ответчицы на умышленное представление информации о большем количестве зарегистрированных в квартире лиц, фактических обстоятельствах дела, свидетельствующих, что ответчица на момент решения вопроса о получении субсидии проживала вместе с двумя сыновьями, а также исходя из необходимости соблюдения справедливого баланса между интересами государства и вмешательством в права ответчицы, коллегия судей пришла к заключению об отсутствии оснований для принудительного возврата полученных ответчиком средств в виде жилищной субсидии.

Ранее сообщалось, что в Украине уменьшился средний размер субсидии.

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