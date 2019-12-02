В Верховной Раде 21 ноября зарегистрирован законопроект (инициатор - партия "Слуга народа") относительно условий рассмотрения обращений в Украине, пишет Лига.

Целью проекта закона № 2480 является определение круга лиц, имеющих право на обращение в государственные органы, а также уменьшение нагрузки госорганов путем определения случаев, когда обращения не рассматриваются.

Так, граждане Украины имеют право обратиться в органы государственной власти, местного самоуправления по вопросам, отнесенным законодательством к сфере их компетенции, а также объединений граждан, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, средств массовой информации, должностных лиц в соответствии с их функциональными обязанностями с замечаниями, жалобами и предложениями, касающимися их уставной деятельности, заявлением или ходатайством относительно реализации своих социально-экономических, политических и личных прав и законных интересов и жалобой об их нарушении.

В соответствии с документом обращение, оформленное с соблюдением указанных требований, адресовано органам государственной власти и органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, объединениям граждан или должностным лицам, к полномочиям которых не принадлежит решение затронутых в обращениях вопросов, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями без рассмотрения по существу не позже чем через десять дней со дня его получения.

Изымается положение относительно передачи обращения в орган, к компетенции которого принадлежит соответствующий вопрос, от органа, в который изначально поступило соответствующее обращение.

На данное время действует норма в соответствии с которой если вопросы, указанные в полученном органом государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности, объединениями граждан или должностными лицами обращении, не входят в их полномочия, его в срок не больше пяти дней направляют по принадлежности в соответствующий орган или должностному лицу, о чем уведомляют гражданина, подавшего обращение. В случае, если обращение не содержит данных, необходимых для принятия обоснованного решения органом или должностным лицом, его в тот же срок возвращают гражданину с соответствующими разъяснениями.

Кроме того, предлагается, чтобы один и тот же орган не рассматривал повторные обращения от одного и того же гражданина по одному и тому же вопросу, если обращение очевидно является бессодержательным и/или касается вопросов, решение которых не принадлежит к полномочиям этого органа.

Кроме того, предложено обеспечить исполнение Решения Конституционного Суда в части предоставления права несовершеннолетним и недееспособным лицам лично обращаться в органы государственной власти с целью реализации их конституционных прав.

Напомним, что Офис президента прекратил прием электронных заявлений граждан.

также мы писали о том, что НБУ обязали отвечать на обращения граждан на мобильный или электронную почту.