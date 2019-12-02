Фракция "Слуги народа" и президент Зеленский на вечернем собрании согласовали кандидатуру 29-летней Елизаветы Ясько, которая займет должность главы комитета по международным делам.

Об этом сообщила депутат Василевская-Смаглюк по итогам собрания фракции.

Ранее "Страна" сообщила, кто придет на смену герою секс-скандала Богдану Яременко в "иностранный" комитет Рады.

Народный депутат фракции "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила в Facebook, что баллотируется на должность председателя комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады. Ранее ее занимал попавший в секс-скандал Богдан Яременко.

29-летняя Ясько убеждена, что ее решение правильное.

"Я являюсь членом этого комитета и за последние месяцы у меня состоялось множество встреч с дипломатами, экспертами, друзьями и коллегами, которые позволили мне переосмыслить роль комитета внешней политики ВРУ и вообще роль парламента в формировании внешнеэкономической политической деятельности Украины", - написала депутат.

Ранее "Страна" сообщала, что известно про нардепа Лизу Ясько, которая прославилась фейковой лесбийской фоткой

