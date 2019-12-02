Во время заседания фракции "Слуга народа", которое проходит сегодня в киевском КВЦ "Парковый", депутаты проголосовали за исключение нардепов Антона Полякова и Анны Скороход из зала, где идет заседание.

Об этом Поляков рассказал журналистам.

По его словам, за их исключение из зала депутаты собрали 180 подписей, а за исключение Скороход 200 подписей. При этом депутат сообщил, что пока юридически он все еще является членом фракции.

"Юридически во фракции, да. Скорее всего или завтра на заседании, или послезавтра глава Верховной Рады, там есть определенная процедура, объявит (об исключении из фракции - Ред.)", - рассказал Поляков.

Также он отметил, что после исключения останется внефракционным депутатом.

В свою очередь депутат Анна Скороход сообщила, что ее поддерживали коллеги по фракции, однако фамилии не называет из этических убеждений.

Ранее сообщалось, что на заседании фракции "Слуга народа" раздают приглашения на новогоднее выступление "Квартала 95".

Также мы писали, что исключенная из "Слуги народа" Анна Скороход собирается создать собственную депутатскую группу.