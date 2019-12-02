Учительница итальянского языка в парижской школе заявила дочери писательницы, первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирены Карпы, что русские и украинцы – это одно и то же. Об этом сама Карпа написала на Facebook.

"Вышел мой 8-летний ребенок из школы со слезами на глазах. Спрашивает меня, как сказать на русском "Добро пожаловать в Россию". На мое "?!?!?!" говорит, что учительница итальянского снимает их в фильме о глобальном потеплении , где детей распределили по группам", - пишет Карпа и добавляет, что дочь распределили в российскую группу.

Ирена Карпа сообщила, что ее дочери в школе учительница заявила – украинцы и россияне это одно и то же. Сама Карпа собирается посетить учительницу и готовит "международный скандал".

Фото: facebook.com/IrenaKarpa

Напомним, что писательница Ницой набросилась на русскоязычного таксиста и назвала его насильником.

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