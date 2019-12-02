В Центральной избирательной комиссии Украины утвердили новый Порядок временной смены места голосования, который позволяет подавать заявления на временную смену места голосования онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник, 2 декабря.

Как сообщается, согласно новым правилам во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на оба тура и получать удостоверение об изменении в электронной форме, на указанный адрес электронной почты.

Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и введение электронного сервиса для реализации нового Порядка.

Скриншот: Facebook/Центральна виборча комісія

Ранее сообщалось, что на выборах президента Богдан был аккредитован при ЦИК как журналист телеканала 1+1 .

Также мы писали, что ЦИК Украины будет транслировать свои заседания в прямом эфире .