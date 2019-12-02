ЦИК разрешила изменять место голосования онлайн
В Центральной избирательной комиссии Украины утвердили новый Порядок временной смены места голосования, который позволяет подавать заявления на временную смену места голосования онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник, 2 декабря.
Как сообщается, согласно новым правилам во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на оба тура и получать удостоверение об изменении в электронной форме, на указанный адрес электронной почты.
Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и введение электронного сервиса для реализации нового Порядка.
Скриншот: Facebook/Центральна виборча комісія
Ранее сообщалось, что на выборах президента Богдан был аккредитован при ЦИК как журналист телеканала 1+1 .
Также мы писали, что ЦИК Украины будет транслировать свои заседания в прямом эфире .