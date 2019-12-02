Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности страны.

Текст указа №874/2019 обнародован пресс-службой президента в понедельник, 2 декабря.

Соответствующим решением СНБО поручил создать Совет экспертов по вопросам энергетической безопасности как консультативный орган при СНБО. Секретарь СНБО обязуется в месячный срок подать на утверждение президенту проект Положения о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности при СНБО.

Кроме того, Кабинету министров Украины поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты относительно создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с учетом требований Европейского Союза до 1 апреля 2020 года.

Кабмину также поручено разработать новую редакцию Кодекса Украины о недрах и законопроект относительно актуализации положений Общегосударственной программы развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года в вопросах увеличения объемов добычи природного газа, нефти, сланцевого газа и метана.

СНБО также поручил правительству до 1 января 2020 года применить меры для погашения задолженности по заработной плате работникам государственных шахт и предотвращения возникновения такой задолженности в будущем.

Кроме того, Кабмину, в частности, предписано утвердить финансовый план "Нафтогаза Украины" на 2019 год (с учетом действующего госбюджета) и на 2020 год.

Центральным органам исполнительной власти поручается в месячный срок подать Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) информацию о нарушениях субъектами хозяйствования законодательства о защите экономической конкуренции на энергетических рынках.

АМКУ в свою очередь обязан провести в установленном порядке расследование нарушений и принять соответствующие меры.

Как сообщала "Страна", в Минэкоэнерго заявили, что не являются органом принятия решений по смене руководства НАК "Нафтогаз" Украина и НЭК "Укрэнерго".

Напомним, президент Владимир Зеленский намерен на "Нормандской встрече" обсудить транзит газа.