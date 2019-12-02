Президент Украины Владимир Зеленский либо плохо понимает суть Минских соглашений, либо пытается увильнуть от них. Об этом заявил директор Центра политической коньюктуры, близкий к советнику президента Владимира Путина Владиславу Суркову Алексей Чеснаков в Telegram.

"Минские соглашения - это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей. Закон об особом статусе согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т.д. - условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот. Другие варианты даже не рассматриваются", - заявил Чеснаков.

По его словам, вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. "Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств", - считает он.

"Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты Минских соглашений - следует менять украинское законодательство. Оно и так уже неоднократно менялось. Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов", - пишет Чеснаков.

Фото: t.me/Chesnakov

Напомним, что Зеленский на беговой дорожке выступил за диалог с Путиным.

Также "Страна" разбиралась, с чем украинский президент поедет на Нормандскую встречу.