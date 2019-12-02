У Суркова заявили, что Зеленский пытается "увильнуть" от Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский либо плохо понимает суть Минских соглашений, либо пытается увильнуть от них. Об этом заявил директор Центра политической коньюктуры, близкий к советнику президента Владимира Путина Владиславу Суркову Алексей Чеснаков в Telegram.
"Минские соглашения - это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей. Закон об особом статусе согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т.д. - условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот. Другие варианты даже не рассматриваются", - заявил Чеснаков.
По его словам, вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. "Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств", - считает он.
"Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты Минских соглашений - следует менять украинское законодательство. Оно и так уже неоднократно менялось. Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов", - пишет Чеснаков.
Фото: t.me/Chesnakov
Напомним, что Зеленский на беговой дорожке выступил за диалог с Путиным.
Также "Страна" разбиралась, с чем украинский президент поедет на Нормандскую встречу.