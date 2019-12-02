Известный юрист Андрей Портнов заявил, что завтра в Верховной Раде начнется голосование за внесение изменений в закон о ГБР, который лоббирует генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, данный закон преследует две цели:

Заблокировать расследование уголовных дел в отношении Порошенко назначением в ГБР нового и лояльного к Рябошапке функционера. Автоматически перевести в ГБР следователей Майдана, пять лет целенаправленно фальсифицировавших в ГПУ это главное уголовное дело страны.

"Голосование за закон приведёт к реабилитации Порошенко, сохранению его активов, счетов и офшоров и к консервации расследования массовых убийств на Майдане", - считает юрист.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1499

Напомним, что согласно проголосованной уже поправке в законопроект о ГБР (он сейчас проходит рассмотрение во втором чтении), все руководство Госбюро, включая его нынешнего главу Романа Трубу, отправляется в отставку. По слухам, на его место планируют назначить нынешнего заместителя генпрокурора Трепака (известного тем, что стоял у истоков дела против Пола Манафорта).

При этом, именно при Трубе ГБР открыло более 10 уголовных производств против Порошенко. И именно за счет голосов фракции "Евросолидарности" и "Голоса" эта поправка прошла. Подробнее о ситуации с этой поправкой можете прочитать здесь.

Также планируется завтра рассмотреть поправку, по которой в ГБР без конкурса переводятся прокуроры, которые расследовали последние 5 лет дела Майдана. Подробнее о поправке можете прочитать здесь.

Окончательное голосование за принятие во втором чтении законопроекта планируется на этой неделе.

Ранее мы писали, что НАБУ по заявлению Портнова начало расследовать дело о хищениях окружением Порошенко средств "оборонки".