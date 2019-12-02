Сотрудники криминальной полиции Киевской области, департамента уголовного розыска полиции совместно со следственным управлением и спецподразделениями, под процессуальным руководством прокуратуры региона, разоблачили организованную преступную организацию, которая занималась угоном автомобилей премиум класса. Похищались автомобили Jaguar, Lexus, Land Rover и другие.

Свою противоправную деятельность банда осуществляла в разных регионах Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Проведены 15 неотложных обысков в Киеве и области, а также в Полтаве, Львове и других населенных пунктах Украины, по адресам проживания задержанных и местами отстоя похищенного автотранспорта.

В качестве вещественных доказательств изъята спецтехника для "прописки" (подделки) ключей к авто, устройства для открытия и заводки автомобилей и устройство для поиска GPS маячков, а также номерные знаки, и девять свидетельств о регистрации транспортных средств.

Кроме того, у злоумышленников обнаружили оружие, патроны и взрывные устройства.

Задержанных лиц, вместе с изъятыми вещественными доказательствами доставили в полицию для дальнейшего проведения следственных действий и задержания в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленникам может быть объявлено о подозрении, после этого избрать меру пресечения.

В ходе проведения следственных мероприятий изъято и доставлено на площадку

временного содержания транспортных средств 6 авто. Некоторые из угнанных автомобилей задержали перед пропускным пунктом с аннексированным Крымом.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и по ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве водитель с "зеленым веществом растительного происхождения" чуть не задавил пешехода на переходе, а потом выстрелил в него. Сотрудники полиции задержали стрелявшего.

Напомним, что пострадавшего в ДТП под Киевом в больнице навестил водитель другого попавшего в это же ДТП автомобиля.