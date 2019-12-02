В "Правом секторе" заявили, что подозреваемые в убийстве ребенка бизнесмена Вячеслава Соболева не имеют никакого отношения к организации. Об этом сообщает пресс-служба ПС в Facebook.

"По сообщениям некоторых медиа подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору", потому что подчинялись заместителю командующего УДА так называемомe комбату "Червню"(Андрею Гергерту). НВР ПС в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к Правому сектору и обращается к журналистам с требованием опровергнуть неправдивую информацию, которая была распространена", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Правый сектор

Отметим, что формально это действительно так. Украинская добровольческая армия (УДА) была создана несколько лет назад под руководством Яроша - бывшего лидера "Правого сектора", который покинул пост руководителя партии. Туда влились бойцы из Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правого сектора".

Отметим, что ни ДУК, ни УДА не входят ни в одну из официальных украинских силовых структур.

С середины прошлого года командование ООС их постепенно выдавило из зоны боевых действий. И сейчас там остались считанные единицы добровольцев.

Напомним, сегодня, 2 декабря, полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка бизнесмена Вячеслава Соболева. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия. Тогда же и выяснилось, что они воевали в УДА, подразделения которой журналисты по привычке называют "Правым сектором".

Также "Страна" подробно писала о том, как убивали ребенка бизнесмена Соболева и кто это сделал.